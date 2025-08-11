近年は欧州トップリーグからサウジアラビアへ向かう選手が増えているが、この動きは好みが分かれるかもしれない。現在マルセイユでプレイするフランス代表MFアドリエン・ラビオは、若いうちからサウジアラビアへ行く動きに納得していない。サウジアラビアへ向かえば高額なサラリーを手にできるが、欧州トップリーグに比べるとレベルは落ちてしまう。ラビオは若いうちはレベルの高いコンペティションで戦うべきとの考えを示す。「19