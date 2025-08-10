また、逆走車による事故で子どもが巻き込まれました。午前6時45分ごろ、和歌山市の阪和自動車道の下り線・和歌山ジャンクション付近で、58歳の男性が運転する軽乗用車が逆走し、ワンボックスカーと正面衝突しました。この事故でワンボックスカーに乗っていた7歳の女の子と5歳の男の子の子ども2人を含む5人が軽傷を負い、軽乗用車に同乗していた80代の女性が意識不明の重体です。