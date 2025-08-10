野球部内で暴力行為事案があった広陵（広島）は１０日、出場中の第１０７回全国高等学校野球選手権大会を辞退すると発表した。広陵は大会第３日の１回戦で旭川志峯（北北海道）に勝利し、第９日第４試合で津田学園（三重）と対戦する予定だった。津田学園は不戦勝となる。◇広陵高（広島市）の硬式野球部では今年１月、寮で禁止されているカップラーメンを食べたとして１年生部員（当時）１人に対し、２年生部員（同）４人が別