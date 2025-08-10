元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が10日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。“泥酔転落事件”を告白した。一茂はこの日、自身もしばしば利用しているという東京・不動前の老舗うなぎ店を、かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに訪れた。店内でトークしている際、一茂は店内にある2階と1階を結ぶ階段をさした。そして「俺、ここで酔っぱらって、（その階段から）落っこったことある」