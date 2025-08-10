ザ・プリンス パークタワー東京では、2025年9月1日から10月31日まで、「Halloween Afternoon Tea」を開催。開業20周年を記念し、“Anniversary Halloween Party !”をテーマにしたアフタヌーンティーは、おばけたちの遊び心とホテルらしい上品さが融合♡東京タワーの絶景を眺めながら、シックで大人可愛いスイーツとセイボリーを楽しめる期間限定の贅沢ティータイムで