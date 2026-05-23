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過度なダイエットは「老化を早めている」だけだった。高須幹弥氏が医学的視点から警鐘を鳴らす

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が「【注意喚起】若い女性が無理なダイエットをすると老化して劣化を早めてしまう理由を医学的に解説します」を公開した。動画では、若い女性の間で蔓延する過度なダイエットが、美しさから遠ざかるばかりか「老化」を早めてしまうメカニズムについて、医学的な視点から結論付けている。



高須氏はまず、SNS普及に伴う過剰なルッキズムを背景に、BMI18.5未満の「痩せすぎ」に該当する10代から20代の女性が約2割に上る現状を指摘した。医学的に最も病気になりにくいBMIは22であり、20代女性の平均はBMI20程度だと説明。その上で、BMI18.5未満は「飢餓状態」であると定義する。



高須氏によれば、飢餓状態にある体はマイナスカロリーで生存しようとするため、体全体が「省エネモード」に移行するという。「生命維持のために必要なところにエネルギーとか栄養とか材料が集中して、それ以外の優先順位の低いところ」には供給されなくなると語り、その結果として肌や髪の修復、女性ホルモンの分泌といった美容に関わる機能が後回しにされるメカニズムを解説した。



女性ホルモンであるエストロゲンが低下すると、生理不順や将来の不妊リスクを高めるだけでなく、コラーゲンやエラスチンが低下し、肌の張りが失われる。「シワシワになって、たるみも出る」と高須氏は語る。さらに髪のツヤが失われ、骨密度が低下するなど、過度なダイエットが外見の劣化を直接的に引き起こしている事実を浮き彫りにした。また、トップアスリートの過酷な減量も引き合いに出し、競技目的がない一般人が行うのは「老化を早めている」だけだと断じた。



動画の終盤で高須氏は、極端に痩せている体型が男性から見て必ずしも魅力的に映らない点に言及し、「可愛くなりたいからとか綺麗になりたいからって目的でダイエットして、結果的に美しさを失ってる」とその矛盾を突いた。美容と健康の両面において、最低でもBMI20程度を維持すべきであると結論付け、健康的な美しさを目指すための重要な知識を提供している。