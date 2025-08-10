ハロウィーンを優雅に♡ザ・プリンス パークタワー東京のアフタヌーンティー

ザ・プリンス パークタワー東京では、2025年9月1日から10月31日まで、「Halloween Afternoon Tea」を開催。開業20周年を記念し、“Anniversary Halloween Party !”をテーマにしたアフタヌーンティーは、おばけたちの遊び心とホテルらしい上品さが融合♡東京タワーの絶景を眺めながら、シックで大人可愛いスイーツとセイボリーを楽しめる期間限定の贅沢ティータイムです。

ハロウィーンの魔法が詰まったスイーツ

価格：1人・8,000円（税込・サービス料別）

アフタヌーンティーの上段には、見た目も味もハロウィーン気分を高めてくれるスイーツたちがずらり。

ドクロ（カラベラ）ゼリーやクモの巣を描いたスパイダームース、魔女の帽子をかたどったウィッチハットムース、ホウキショコラなど、遊び心満点。

ベリーとホワイトチョコのタルトレットやパンプキンフラン、メープルウォールナッツとクランベリーオレンジのスコーンも揃い、目でも舌でも楽しめます。

大人も満足のセイボリー＆演出

甘いものだけじゃ物足りない…そんな方にはセイボリーも充実。チョリソーを竹炭のバトンで挟んだサンドや、コク深いフォアグラフラン、かぼちゃスープにチョコタルトまで♡

全体の色合いはブラックやダークレッドなど落ち着いたトーンで、大人が楽しめるシックな演出が魅力。ラウンジから眺める東京タワーとともに、少し早めのハロウィーン気分を堪能して。

秋限定のご褒美時間をあなたに

年に一度のハロウィーンを、心ときめくアフタヌーンティーで楽しんでみませんか？

ザ・プリンス パークタワー東京の「Halloween Afternoon Tea」は、見た目の可愛らしさと味わい深いメニューのバランスが絶妙。

3時間制でゆったり過ごせる贅沢なひとときは、大切な人との秋のご褒美時間にもぴったりです♪ぜひ事前予約をお忘れなく。