リヴァプールに所属するダルウィン・ヌニェスのアル・ヒラル移籍が近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身の代名詞である「HERE WE GO」とともにヌニェスのアル・ヒラル行きを報じた。移籍金は5300万ユーロにボーナスが付くことになり、契約は2028年までの3年契約となる。リヴァプールはすでにウーゴ・エキティケを獲得しており、ここからさらにアレクサンデル・イサクがくることにな