この夏、綾瀬はるかが出演しているユニクロのCM「LifeとWear」が話題を呼んでいます。綾瀬さんが上半身裸の後ろ姿で海を見つめている「LifeとWear／親友」（3月から放送）には、「なぜ裸なの？」と今ごろになってネットがザワザワ。また、綾瀬さんがブラトップ（カップ付きインナー）だけで街に繰り出す「LifeとWear/ホップステップ夏」にも、賛否が飛び交っています。「おでかけブラトップ」というユニクロの提案に対して、