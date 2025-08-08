デジタルカメラ（デジカメ）市場は、部品価格の高騰による製品価格の上昇と、スマートフォンカメラの高性能化による代替により、市場規模は縮小傾向にある。こうした状況の中、少しずつではあるもののデジカメ市場で変化が起こっていることが家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」から明らかになった。また、後編ではマクロミルのアンケートを用い、ブランド別の満足度やユーザー属性の違いを明ら