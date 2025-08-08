「日本保守党」の北村晴男参議院議員が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、国会での投票方法に苦言を呈した。Xでは同党の百田尚樹氏が、国会で頬づえをついて目を閉じている姿が拡散され、注目を集めていた。百田氏はこれに「248人、1人1人名前呼ばれての投票（長い道を歩いていく）、それが終わったら長い時間かけて集計。しかも、これが2回もある。これで眠くならない奴がいたら教えてほしい。当然、終わったら、目を