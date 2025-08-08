困難な環境の中で多くを成し遂げ、選挙によって権力の頂点に立った李在明（イ・ジェミョン）大統領を間近で見てきた人々は、彼の特徴として2つを挙げる。【米韓】関税15％でも韓国経済が耐えられない可能性ひとつはほとんど眠らないこと、もうひとつは世論や支持率に非常に敏感であることだ。だからこそ、李在明大統領の「目を閉じれば休暇」という発言が誇張には聞こえない。彼は南海岸の大統領別荘で久しぶりに本当の休暇を楽し