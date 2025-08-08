新型「エルグランド」が最上級ミニバンとして復権する日日産のフラッグシップミニバンといえば「エルグランド」。トヨタなど他社に先駆け、1997年に“元祖”高級ミニバンとして初代が誕生しました。現行モデルは2010年から活躍し続ける3代目で、そろそろフルモデルチェンジの時期を迎えています。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「エルグランド」です！ 画像で見る（30枚以上）次期型エルグランドを考えるうえで、