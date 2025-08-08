暑い夏でも、ストレスフリーにパンツコーデを楽しみたい！ それなら、涼しく過ごせそうな接触冷感機能が付いたパンツがおすすめ。そこで今回は【GU（ジーユー）】の接触冷感機能付きパンツと、そのパンツを使った垢抜けワントーンコーデやセットアップコーデなど、GUスタッフさんによる「大人っぽコーデ」をご紹介します。着心地が良くておしゃれ見えも狙えるパンツは、夏のお出