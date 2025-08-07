旭川志峯との1回戦第107回全国高校野球選手権大会は7日、大会第3日が行われ、第4試合で広陵（広島）が旭川志峯（北北海道）に勝利した。試合後にテレビインタビューに登場した中井哲之監督は「よく頑張ってくれた」と語った。7日は午前の部が雨天により中止となり、第3試合が延長11回までもつれたことで、午後7時30分開始のナイターとなった。3回まで両チーム無得点だったが、4回に旭川志峯の5番・石田健心内野手が中前適時打