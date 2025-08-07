8月第1週の動員ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が3週連続で1位。週末3日間の動員は173万9600人、興収は24億5700万円。公開から17日間の累計動員は1255万8600人、累計興収は176億4000万円。今週中にも興収200億円の大台を突破する見込みだ。 参考：5年前の再来？もしかしたらそれ以上？記録ずくめの『鬼滅の刃 無限城編』にしばし呆然 2位に初登場したのは、TBS系連続ドラマ『TOKYO MER&