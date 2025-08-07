日米関税交渉で、石破茂政権が「相互関税１５％」で合意としていた内容を、米トランプ政権が急転、「一律１５％上乗せ」と取れる内容を官報に記載するなど、大混乱となっている。日本側は、現在関税が１５％未満の品目は１５％、現在１５％以上の品目は上乗せなしとの認識だった。ネットでも「歴史的快挙」とされた合意に、まさかのトランプ砲が撃ち込まれ騒然。「完全にトランプになめられてる」「石破総理の『なめられてたま