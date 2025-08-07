1982年から1992年までの10年間にわたり放送され、累計2,000話以上の物語が制作された、NHK「おかあさんといっしょ」の人形劇コーナー『にこにこ、ぷん』が復活します。選りすぐりのエピソードをもとに、声優・楽曲を一新したパペット人形劇『にこにこ・ぷん NEO』として再構成。懐かしのキャラクター「じゃじゃ丸」「ぴっころ」「ぽろり」が、令和の時代に帰ってきます。ここで、『にこにこ、ぷん』の登場キャラクターを復習しまし