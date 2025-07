YouTubeのコンテンツガイドラインが更新され、「動画の最初7秒に冒とく的な表現を含んでいる場合、広告収入が制限される」というルールが撤回されました。一方で、タイトルやサムネイルに冒とく的な表現を含むコンテンツへの制限は維持されています。Any video that had “limited or no ads” solely due to strong profanity in the first 7 sec is now eligible to earn full ad revenue. In some cases we'll automaticall