日経平均株価 始値36863.38 高値36977.35(14:52) 安値36606.71(09:52) 大引け36928.63(前日比 +148.97 、 +0.41％ ) 売買高19億1142万株 (東証プライム概算) 売買代金 4兆4795億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反発、半導体関連などが相場牽引 ２．米株高受け投資家心理改善、上値重く下落