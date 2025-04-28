²ÙÂæ¤¬¿­¤Ó¤ë¡ª¡©·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Ìó60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿ÄêÈÖ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿µï½»¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²Ù¼¼¤ò¤µ¤é¤ËÍ­¸ú³èÍÑ¤·¡¢µï½»À­¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥ó¥Ü ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥É¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ö¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2023¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢