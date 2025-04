AIを使って就職のコーディング試験を突破し、AmazonやMeta、TikTokなどの大企業から採用通知を受け取ったコロンビア大学の学生が、それをSNSで言いふらして退学になった後、AIで「なんでもチートする」ことを謳ったスタートアップを創業し、530万ドル(約7億4000万円)の資金調達に成功しました。They called calculators cheating.They called Google cheating.The world will say the same about AI.We're not stopping.@trycl