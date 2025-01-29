¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó½êÂ°¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£28Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß24ºÐ¤Î¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¿ÈÄ¹190cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¡£2019Ç¯3·î¤ËÊì¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿