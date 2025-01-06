鍵谷陽平インタビュー全６回（３回目）インタビュー＃２＞＞鍵谷陽平が明かす引退セレモニーの舞台裏2012年、中央大からドラフト３位で日本ハム指名されプロ入りした鍵谷陽平氏。同年のドラフトで１位指名されたのが、花巻東高の大谷翔平選手（ドジャース）だった。前例のない"二刀流"に挑戦する大谷選手をどう見ていたのか。また鍵谷氏と大谷選手との知られざるエピソードとは？同期入団の大谷翔平（写真右）とじゃれ合う鍵谷