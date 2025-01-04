政治的不満などを吐露するメモを残していたというマシュー・リベルスバーガー容疑者/Las Vegas Metropolitan Police Department/Getty Images（ＣＮＮ）米ネバダ州ラスベガスにある「トランプ・インターナショナル・ホテル」の外で米テスラのサイバートラックが爆発した事件で、当局は３日、車両を爆発させた米軍要員マシュー・リベルスバーガー容疑者（３７）について、自殺前に「政治的な不満」や他国の紛争、家庭内の問題につい