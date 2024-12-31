さぁ、いよいよ2025年の幕開けですね〜！ おせちの準備は、整っていますか？？本日ご紹介するお料理は、おせちといっしょに並べたい肉のごちそう。年始の肉ごちそうと言えば煮豚が定番ですが、今回の煮豚は、〈脱・かたまり肉〉！かたまり肉を使わずに仕上げる超〜気軽なものなので、まだ用意していなかった……という方、必見。おなじみのとんカツ肉で作るから、加熱時間もあっという間。今からでも間に合っちゃいますよ〜！ぜひ