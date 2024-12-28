静かにいたずらしている事が多いポンタ。 畳んでおいた靴下をバラすのが好きなようで、ちょいちょい持ち出して自分の寝床に持って行っては遊んでいます。 よく無くなるのは布物小物。ダントツで靴下です。（やっぱり臭いのだろうか） 無いなーと思った時は、まずはポンタの元へ。寝床から見つかる事が多々です！