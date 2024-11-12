ロッテは12日、西野勇士投手（33）がFA宣言をせずに残留することを発表した。西野は新湊高から2008年育成ドラフト5位でロッテに入団。昨シーズンは18試合に登板し8勝（5敗）、今季は20試合に登板し9勝（8敗）と、しっかりと先発ローテーションを守り、チームの2年連続でのクライマックスシリーズ進出に大きく貢献した。