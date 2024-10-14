¡Ô³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤´¤È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ó¤Í¤Æ¤«¤é¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²º¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ10·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀî粼ËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤À¡£º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á°ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ä¡Ê62¡Ë¤È¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÅ¥¾ÂÎ¥º§·à¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¡Ç89Ç¯¡¢Àî粼¤È¥«¥¤¥ä¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2¿Í¤ÏÍâÇ¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯