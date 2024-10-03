今でこそ寿司は高級な食べ物だが、江戸時代に誕生した握り寿司は、もっぱら屋台で食べられるファストフードだった。ネタは全国各地から、うまい寿司を江戸気分で寿司をつまめる、立ち食い寿司の名店を覆面で実食調査しました。 新橋「寿…今でこそ寿司は高級な食べ物だが、江戸時代に誕生した握り寿司は、もっぱら屋台で食べられるファストフードだった。ネタは全国各地から、うまい寿司を江戸気分で寿司をつまめる、立ち食い寿司