ファミリーマート（東京都港区）が9月17日から新キャンペーン「背徳のコンビニ飯」を実施中です。背脂やニンニク、チーズなど罪悪感がありながらも、おいしくてやみつきになる「背徳飯（はいとくめし）」全8種類の商品を販売しており、今回、「大盛 から揚げとにんにく背脂醤油マヨパスタ2」（578円、以下、税込み）、「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！台湾風まぜそば」（680円）、「チーズに溺（おぼ）れる濃厚カルボナ