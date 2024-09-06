Discordでは画像ファイルや動画ファイルなど多様な形式のファイルを送信できます。記事作成時点では無料ユーザーでも25MBまでのファイルを送信可能ですが、将来的に無料ユーザーのファイルサイズ上限が10MBに引き下げられることが明らかになりました。What are Nitro & Nitro Basic? - Discordhttps://support.discord.com/hc/en-us/articles/115000435108-What-are-Nitro-Nitro-BasicDiscord lowers free upload limit to 10M