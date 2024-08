Nokiaのスマートフォンなどを販売するHMDが、バービーをイメージしたフィーチャーフォン(ガラケー)「Barbie Phone」を2024年10月に販売すると発表しました。価格は129ドル(約1万9000円)です。Barbie™ Flip Phone: Chic Design, Customizable, and Perfect for Disconnectinghttps://www.hmd.com/en_us/hmd-barbie-phone?sku=AHM2850USA01BB1Your Barbie™ dream phone is now a realityhttps://www.hmd.com/en_us/press