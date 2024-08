Nokiaの スマートフォン などを販売するHMDが、バービーをイメージしたフィーチャーフォン(ガラケー)「Barbie Phone」を2024年10月に販売すると発表しました。価格は129ドル(約1万9000円)です。Barbie™ Flip Phone: Chic Design, Customizable, and Perfect for Disconnectinghttps://www.hmd.com/en_us/hmd-barbie-phone?sku=AHM2850USA01BB1

Your Barbie™ dream phone is now a realityhttps://www.hmd.com/en_us/press/your-barbie-dream-phone-is-now-a-reality-press-releaseHMD Barbie Phone retro flip phone announcedhttps://www.fonearena.com/blog/433274/hmd-barbie-phone-price-specifications.html「Barbie Phone」は折りたたみ式の携帯電話で、ほぼ全面がピンクの「バービーカラー」に染まっています。背面には鏡として使用できる外部スクリーンがあり、HMDは「外出先でもお化粧直しができます」と紹介。付属品として、交換可能なカバーや、本体に貼り付けられるステッカーやキラキラしたクリスタル、ピンク・イエロー・ブルーのパステルビーズの携帯ストラップなどがあります。「オンラインから離れ、 スマートフォン を手放して休暇を過ごすデジタルデトックス」を楽しめるように開発されていて、 ソーシャルメディア は利用できません。搭載されているのはカメラ、電話、テキストメッセージといったシンプルな機能や、「バービー瞑想(めいそう)」などのデジタルウェルビーイングをサポートする機能、電源を入れると「ハイ、バービー」としゃべる機能などです。このほか、バービーの壁紙やバービーのアプリアイコンを含む特注のユーザーインターフェイスも搭載されているとのことです。バービーにまつわるイースターエッグも付属していて、電話アプリで「*#227243#(*#barbie#)」を入力するとバービーの壁紙が表示されるとのこと。また、「*#536#(*#KEN#)」でバービーの恋人ケンからのあいさつを見られ、「*#malibu#」でマリブビーチの音を聞けるようになっているそうです。スペックは、内部スクリーンが2.8インチ・QVGA(240×320)で、外部スクリーンが1.77インチ。プロセッサはUnisoc T107。RAMは64MB/128MBで、 ストレージ はmicroSDで最大32GBまで対応。背面カメラはフラッシュライト付き5MPカメラで、インカメラはなし。充電はUSB Type-Cで行い、バッテリー容量は1450mAh(バッテリー取り外し可)です。AT&Tを含む アメリカ の主要通信会社3社が通信をカバーしていて、デュアルSIMにも対応しています。寸法は108.4×55.1×18.9mm、重量は123.5g。このほか、 Bluetooth 5.0対応、3.5mmヘッドフォンジャック搭載などの特徴があります。実物を入手したレビュワーは、「基本的には『Nokia 2660 Flip』を改造したもので新しい点はあまりないが、外部スクリーンにミラーを追加し、そこに時刻や通知を表示するなどの変更が加えられている。直射日光下でのミラーの視認性は悪い。UIとアプリアイコンが大幅に再設計され、デジタルデトックス用のアプリが追加されたため、これを求めるユーザーの気分はよくなるだろう。目が痛くなるほどのピンクだが、妻はとても気に入っている。ブランドの強さを考えるとよく売れるだろう。子どもの ソーシャルメディア 利用を制限したい親にとって、初めて子どもに持たせる携帯電話としても最適だ」と評価しました。