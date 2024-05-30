亀田製菓は5月27日〜8月18日の期間、「幸福の日」（5月29日）にちなんで、京浜急行電鉄が運行する「HAPPYになる電車」をコンセプトとした「京急イエローハッピートレイン」を、「ハッピーターン」仕様にジャックしたフルラッピング車両「ハッピーターントレイン」を運行している。●小さな幸せに気づくきっかけを創出ハッピーターントレインの外装には、ハッピーターンと「ハッピーターン スパイス」の商品パッケージや、ハッ