◆駅直結！「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」で贅沢な屋上バーベキューを満喫【東京・聖蹟桜ヶ丘（多摩市）】聖蹟桜ヶ丘駅の真上に位置する「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」でラクちんな手ぶらバーベキューを楽しもう。機材のレンタルOKだから面倒な準備や火おこしも不要！優雅な気分に浸れるソファ席でワンランク上のアウトドア体験を。アクセス抜群な都市型バーベキュースポットへこのバーベキューサイトの最