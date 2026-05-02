駅直結！「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」で贅沢な屋上バーベキューを満喫【東京・聖蹟桜ヶ丘（多摩市）】
◆駅直結！「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」で贅沢な屋上バーベキューを満喫【東京・聖蹟桜ヶ丘（多摩市）】
聖蹟桜ヶ丘駅の真上に位置する「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」でラクちんな手ぶらバーベキューを楽しもう。機材のレンタルOKだから面倒な準備や火おこしも不要！ 優雅な気分に浸れるソファ席でワンランク上のアウトドア体験を。
アクセス抜群な都市型バーベキュースポットへ
このバーベキューサイトの最大の魅力は駅直結なところ。京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの開放感あふれる屋上で、アウトドア気分が味わえる。
手ぶらバーベキューのほか、食材やドリンクの持ち込みもOK。持ち込みしたい場合は食材やドリンクは京王ストアで購入できるので便利！ 機材レンタルコースを利用しつつ、自分好みのバーベキューを楽しもう。
※画像は2人前（2セットよりご注文可能）
手ぶらでもOK！お肉と海鮮「海鮮BBQセット」で満足感UP
機材の準備不要で、さらに、予約セット食材をたのめば、手ぶらで楽々バーベキューが可能。
なかでも、漬込み牛カルビ、ガーリックポークステーキにエビやホタテの海鮮がセットになった海鮮BBQセットは1人前2600円で、お肉も海鮮も堪能できるイチオシのメニュー！
特定のエリアで楽しめるソファ席はリラックスムード満点
ラグジュアリーゾーンにはふかふかのソファ席を設置しているので非日常感を味わえること間違いなし。大人用の椅子に座れない小さな子どもも安心して座らせることができるので、子連れにもおすすめ！
ソファのあるラグジュアリーゾーンとイスを完備したカジュアルゾーンの2つのエリアから、シーンに合わせてぴったりな席をチョイスしよう。
週末は駅直結のバーベキューサイトでキャンプ気分を味わって
機材や食材を持って遠方へ出かけることをイメージしがちなバーベキューも、駅直結で手ぶらOKの「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」なら気負わずチャレンジできるはず。気心の知れた友達や家族と開放感あふれる休日を堪能しよう。
聖蹟桜ヶ丘駅の真上に位置する「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」でラクちんな手ぶらバーベキューを楽しもう。機材のレンタルOKだから面倒な準備や火おこしも不要！ 優雅な気分に浸れるソファ席でワンランク上のアウトドア体験を。
アクセス抜群な都市型バーベキュースポットへ
このバーベキューサイトの最大の魅力は駅直結なところ。京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの開放感あふれる屋上で、アウトドア気分が味わえる。
※画像は2人前（2セットよりご注文可能）
手ぶらでもOK！お肉と海鮮「海鮮BBQセット」で満足感UP
機材の準備不要で、さらに、予約セット食材をたのめば、手ぶらで楽々バーベキューが可能。
なかでも、漬込み牛カルビ、ガーリックポークステーキにエビやホタテの海鮮がセットになった海鮮BBQセットは1人前2600円で、お肉も海鮮も堪能できるイチオシのメニュー！
特定のエリアで楽しめるソファ席はリラックスムード満点
ラグジュアリーゾーンにはふかふかのソファ席を設置しているので非日常感を味わえること間違いなし。大人用の椅子に座れない小さな子どもも安心して座らせることができるので、子連れにもおすすめ！
ソファのあるラグジュアリーゾーンとイスを完備したカジュアルゾーンの2つのエリアから、シーンに合わせてぴったりな席をチョイスしよう。
週末は駅直結のバーベキューサイトでキャンプ気分を味わって
機材や食材を持って遠方へ出かけることをイメージしがちなバーベキューも、駅直結で手ぶらOKの「デジキューBBQテラス 京王聖蹟桜ヶ丘店」なら気負わずチャレンジできるはず。気心の知れた友達や家族と開放感あふれる休日を堪能しよう。