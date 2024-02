ディズニー映画『ズートピア』に登場する人気キャラクター“ジュディ・ホップス”と“ニック・ワイルド”にフィーチャーしたテーマカフェ「『Zootopia』BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」が、2月23日(金・祝)から、東京・原宿にあるBOX cafe&space 原宿アルタ店で開催される。【写真】ニックをイメージしたバターチキンカレーも!展開されるメニュー&グッズ■“ジュディ&ニックの友情”がテーマ今回オープンする「『Zooto