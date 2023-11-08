福岡県警博多署は８日、長崎県立高校の事務職員の男（４７）を覚醒剤取締法違反（使用）容疑で逮捕した。発表によると、男は１０月下旬頃から今月４日までの間、覚醒剤を使用した疑い。容疑を認めているという。男は旅行で福岡県内を訪れていた４日、同署住吉交番に「覚醒剤を使った」と出頭。尿検査をした結果、陽性反応が出たという。長崎県教育委員会によると、男は高校の予算管理や経理を担当する副主幹事務長を務めて