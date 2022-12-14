ABCテレビ・テレビ朝日系バラエティー『芸能人格付けチェック！2023お正月スペシャル』が、2023年元日（後5：00〜9：00）に放送されることが決定した。今回は個人65連勝中のGACKTが2年ぶりに同番組に復帰。スタジオでGACKT節がさく裂する。【写真】GACKT、円形脱毛症の写真を公開「必ず笑い話になる」今回の『芸能人格付けチェック！2023お正月スペシャル』には、上沼恵美子、西島秀俊、濱田岳、吉高由里子、EXILE TAKAHIRO、E