スーパー戦隊シリーズの50年を凝縮した『NON-STOP MIX』2026年7月29日発売！全49作品のOP・EDを2枚組に収録DJシーザーが歴代主題歌をノンストップで再構築

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」所属のDJシーザーは、スーパー戦隊シリーズが50周年を迎えたことを記念して制作した2枚組NON-STOP MIX CD『スーパー戦隊シリーズ 50th Anniversary NON-STOP MIX』を2026年7月29日（水）にリリースいたします。1975年の誕生から50年、スーパー戦隊シリーズが奏でてきた全49作品の主題歌を凝縮した究極のメモリアル作品です。

本作は、全49作品のオープニングを繋いだ「Disc1」と、エンディングを繋いだ「Disc2」で構成され、半世紀にわたる歴史と興奮をノンストップで体感できる豪華2枚組仕様。世代を超えて愛されてきた名曲たちが、まるで“50年の戦隊史を駆け抜ける旅”のように連続して押し寄せる、ファン必携の永久保存盤となっています。

MIXを手掛けるのは、アニソン・特撮DJ界のレジェンド・DJシーザー氏。数々の公式MIX CDを歴任し、海外フェスでも活躍する同氏は、2021年発売の「スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX」vol.1＆vol.2に続き、再びスーパー戦隊主題歌への深い愛情と情熱を注ぎ込みました。

楽曲へのリスペクトと卓越した神業テクニックにより、時代もBPMも異なる歴代の名曲たちがひとつの壮大な組曲へと生まれ変わり、イントロが鳴った瞬間に胸が熱くなる“音のタイムスリップ体験”を実現しています。

▼商品概要

タイトル：スーパー戦隊シリーズ 50th Anniversary NON-STOP MIX

発売日：2026年7月29日（水）

価格：3,850円（税込）

収録内容：

Disc1

1.「WINNER!ゴジュウジャー!」(from『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』)

2.「LUCKYSTAR」(from『宇宙戦隊キュウレンジャー』)

3.「全力キング」(from『王様戦隊キングオージャー』)

4.「天装戦隊ゴセイジャー」(from『天装戦隊ゴセイジャー』)

5.「バスターズ レディーゴー！」(from『特命戦隊ゴーバスターズ』)

6.「全力全開！ゼンカイジャー」(from『機界戦隊ゼンカイジャー』)

7.「動物戦隊ジュウオウジャー」(from『動物戦隊ジュウオウジャー』)

8.「魔進戦隊キラメイジャー」(from『魔進戦隊キラメイジャー』)

9.「救急戦隊ゴーゴーファイブ」(from『救急戦隊ゴーゴーファイブ』)

10.「高速戦隊ターボレンジャー」(from『高速戦隊ターボレンジャー』)

11.「地球戦隊ファイブマン」(from『地球戦隊ファイブマン』)

12.「魔法戦隊マジレンジャー」(from『魔法戦隊マジレンジャー』)

13.「爆竜戦隊アバレンジャー」(from『爆竜戦隊アバレンジャー』)

14.「獣拳戦隊ゲキレンジャー」(from『獣拳戦隊ゲキレンジャー』)

15.「鳥人戦隊ジェットマン」(from『鳥人戦隊ジェットマン』)

16.「科学戦隊ダイナマン」(from『科学戦隊ダイナマン』)

17.「太陽戦隊サンバルカン」(from『太陽戦隊サンバルカン』)

18.「星獣戦隊ギンガマン」(from『星獣戦隊ギンガマン』)

19.「バトルフィーバーJ」(from『バトルフィーバーJ』)

20.「轟轟戦隊ボウケンジャー」(from『轟轟戦隊ボウケンジャー』)

21.「恐竜戦隊ジュウレンジャー」(from『恐竜戦隊ジュウレンジャー』)

22.「VAMOLA! キョウリュウジャー」(from『獣電戦隊キョウリュウジャー』)

23.「ハリケンジャー参上!」(from『忍風戦隊ハリケンジャー』)

24.「超電子バイオマン」(from『超電子バイオマン』)

25.「ジャッカー電撃隊」(from『ジャッカー電撃隊』)

26.「俺こそオンリーワン」(from『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』)

27.「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」(from『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』)

28.「五星戦隊ダイレンジャー」(from『五星戦隊ダイレンジャー』)

29.「ああ電子戦隊デンジマン」(from『電子戦隊デンジマン』)

30.「シークレット カクレンジャー」(from『忍者戦隊カクレンジャー』)

31.「烈車戦隊トッキュウジャー」(from『烈車戦隊トッキュウジャー』)

32.「電撃戦隊チェンジマン」(from『電撃戦隊チェンジマン』)

33.「超新星フラッシュマン」(from『超新星フラッシュマン』)

34.「騎士竜戦隊リュウソウジャー」(from『騎士竜戦隊リュウソウジャー』)

35.「激走戦隊カーレンジャー」(from『激走戦隊カーレンジャー』)

36.「光戦隊マスクマン」(from『光戦隊マスクマン』)

37.「爆上戦隊ブンブンジャー」(from『爆上戦隊ブンブンジャー』)

38.「侍戦隊シンケンジャー」(from『侍戦隊シンケンジャー』)

39.「特捜戦隊デカレンジャー」(from『特捜戦隊デカレンジャー』)

40.「炎神戦隊ゴーオンジャー」(from『炎神戦隊ゴーオンジャー』)

41.「JIKU～未来戦隊タイムレンジャー～」(from『未来戦隊タイムレンジャー』)

42.「超獣戦隊ライブマン」(from『超獣戦隊ライブマン』)

43.「海賊戦隊ゴーカイジャー」(from『海賊戦隊ゴーカイジャー』)

44.「オーレ!オーレンジャー」(from『超力戦隊オーレンジャー』)

45.「さぁ行け！ニンニンジャー」(from『手裏剣戦隊ニンニンジャー』)

46.「電磁戦隊メガレンジャー」(from『電磁戦隊メガレンジャー』)

47.「ガオレンジャー吼えろ!!」(from『百獣戦隊ガオレンジャー』)

48.「大戦隊ゴーグルV」(from『大戦隊ゴーグルV』)

49.「進め! ゴレンジャー」(from『秘密戦隊ゴレンジャー』)

Disc2

1.「秘密戦隊ゴレンジャー」(from『秘密戦隊ゴレンジャー』)

2.「スーパー戦隊 ヒーローゲッター」(from『海賊戦隊ゴーカイジャー』)

3.「炎神ファーストラップ -Type Normal-」(from『炎神戦隊ゴーオンジャー』)

4.「道（タオ）」(from『獣拳戦隊ゲキレンジャー』)

5.「気のせいかな」(from『電磁戦隊メガレンジャー』)

6.「キラフル ミラクル キラメイジャー」(from『魔進戦隊キラメイジャー』)

7.「あしたに生きるぜ!」(from『超獣戦隊ライブマン』)

8.「いつか、花は咲くだろう」(from『ジャッカー電撃隊』)

9.「なんじゃモンじゃ！ニンジャ祭り！」(from『手裏剣戦隊ニンニンジャー』)

10.「デンジマンにまかせろ！」(from『電子戦隊デンジマン』)

11.「キズナ～ゴーバスターズ！」(from『特命戦隊ゴーバスターズ』)

12.「みんな集まれ! キョウリュウジャー」(from『獣電戦隊キョウリュウジャー』)

13.「レッツ！ジュウオウダンス」(from『動物戦隊ジュウオウジャー』)

14.「天国サンバ」(from『激走戦隊カーレンジャー』)

15.「Don't Boo! ドンブラザーズ」(from『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』)

16.「キュータマダンシング！」(from『宇宙戦隊キュウレンジャー』)

17.「いま 風のなかで」(from『忍風戦隊ハリケンジャー』)

18.「ニンジャ!摩天楼キッズ」(from『忍者戦隊カクレンジャー』)

19.「こころはタマゴ」(from『鳥人戦隊ジェットマン』)

20.「ケボーン！リュウソウジャー」(from『騎士竜戦隊リュウソウジャー』)

21.「ストップ・ザ・バトル」(from『バトルフィーバーJ』)

22.「NEVER STOP チェンジマン」(from『電撃戦隊チェンジマン』)

23.「ヒーリン’ユー」(from『百獣戦隊ガオレンジャー』)

24.「若さはプラズマ」(from『太陽戦隊サンバルカン』)

25.「時の彼方へ」(from『未来戦隊タイムレンジャー』)

26.「1たす2たすサンバルカン」(from『太陽戦隊サンバルカン』)

27.「夢をかなえてダイナマン」(from『科学戦隊ダイナマン』)

28.「ガッチャ☆ゴセイジャー」(from『天装戦隊ゴセイジャー』)

29.「緊急発進!!オーレンジャー」(from『超力戦隊オーレンジャー』)

30.「ファイブマン、愛のテーマ」(from『地球戦隊ファイブマン』)

31.「四六時夢中 シンケンジャー」(from『侍戦隊シンケンジャー』)

32.「We are the ONE～僕らはひとつ～」(from『爆竜戦隊アバレンジャー』)

33.「呪文降臨～マジカル・フォース～」(from『魔法戦隊マジレンジャー』)

34.「ジグザグ青春ロード」(from『高速戦隊ターボレンジャー』)

35.「愛のソルジャー」(from『光戦隊マスクマン』)

36.「コツコツ-PON-PON」(from『爆上戦隊ブンブンジャー』)

37.「冒険者 ON THE ROAD」(from『轟轟戦隊ボウケンジャー』)

38.「冒険してラッパピーヤ!」(from『恐竜戦隊ジュウレンジャー』)

39.「はだしの心で」(from『星獣戦隊ギンガマン』)

40.「この星を この街を」(from『救急戦隊ゴーゴーファイブ』)

41.「ファイティングポーズ、フラッシュマン!」(from『超新星フラッシュマン』)

42.「バイオミック・ソルジャー」(from『超電子バイオマン』)

43.「俺たち無敵さ!!ダイレンジャー」(from『五星戦隊ダイレンジャー』)

44.「ミッドナイト デカレンジャー」(from『特捜戦隊デカレンジャー』)

45.「勇者が行く」(from『バトルフィーバーJ』)

46.「ビュンビュン！トッキュウジャー」(from『烈車戦隊トッキュウジャー』)

47.「ビリビリBelieving」(from『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』)

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/