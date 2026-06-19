PEANUTSの洗面雑貨シリーズより、新デザインの「うがいコップ＆スタンド」を2026年6月より発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「PEANUTS」をモチーフにした洗面雑貨シリーズ「うがいコップ＆スタンド」の新デザインを2026年6月より発売いたします。



歯みがきや、うがい・手洗いなど、毎日の洗面シーンに寄り添うアイテムとして、PEANUTSの魅力を取り入れたデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えました。

毎日使うたびに気分が明るくなるような、かわいらしさと使いやすさをあわせ持つシリーズです。

販売は、全国のキャラクターショップ、雑貨店、オンラインショップなどで順次開始予定です。

◆商品紹介

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=113

コップとうがい用スタンドがセットになった「うがいコップ＆スタンド」です。

洗面まわりにすっきりと置きやすく、毎日のうがい・手洗い習慣に取り入れやすいアイテムです。

コップを清潔に収納しやすい仕様で、機能性とデザイン性を兼ね備えています。

PENUTSの仲間をあしらったデザインが、洗面空間を明るくかわいらしく演出します。

※商品画像はイメージです。お部屋の照明などにより、実際の商品と細部や色合いが異なる場合がございます。

※アクリルプレートは保護フィルムをはがし、溝にセットしてご使用ください。

〇品番 ：PN-3621 うがいコップ&スタンド PL(スヌーピー / ピーナッツ)

PN-3622 うがいコップ&スタンド PL(チャーリー・ブラウン / ピーナッツ)

PN-3623 うがいコップ&スタンド PL(ルーシー / ピーナッツ)

PN-3624 うがいコップ&スタンド PL (ライナス / ピーナッツ)

〇商品サイズ：スタンドW60×D60×H116（mm）

コップW65×D65×H110（mm）

〇PKGサイズ：W69×D69×H130+28(mm)

〇材質 ：[スタンド] ABS、TPR

[コップ] AS

[プレート] アクリル

〇販売価格 ：1,320円(税込)

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

株式会社ハシートップイン

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