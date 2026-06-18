IMAGICA EEX代表取締役社長の諸石が、一般社団法人日本ドローンショー協会の理事に就任

株式会社IMAGICA EEX

株式会社IMAGICA EEX（イマジカ イークス、本社：東京都港区 代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之、以下 当社）代表取締役の諸石 治之が、一般社団法人日本ドローンショー協会（代表理事：佐々木 孔明、以下「日本ドローンショー協会」）の理事に就任いたしましたことをお知らせいたします。

■ 理事就任の背景と目的

日本ドローンショー協会は、日本国内におけるドローンショーの安全基準の確立、技術の向上、そしてドローン産業全体の健全な発展を目指して活動している組織です。

当社は、クリエイティブとテクノロジーの高度な映像技術を活かした体験価値の創出を目指し2020年に設立。「未来思考とテクノロジーによって、新しい体験を社会に実装する。」をビジョンに、空間体験事業を推進、展開をしております。

この度の諸石の理事就任により、当社が培ってきた最先端テクノロジーを活用したエンターテインメント領域での映像演出・体験設計のノウハウを活かし、スタジアムやアリーナ、都市空間における新しいフィールドでのドローンショーの展開に貢献してまいります。

■ 代表取締役社長 諸石 治之 挨拶

この度、一般社団法人日本ドローンショー協会の理事という大役を仰せつかり、大変身の引き締まる思いです。

近年ドローンショーは単なる夜空のショーに留まらず、地域の観光振興、さらには企業のブランディングや体験型エンターテインメントへ拡がり、新たな空間体験のメディアとしても非常に高い注目を集めています。

この度、弊社が培ってきた最先端テクノロジーを活用したエンターテインメント領域での映像演出・体験設計のノウハウを活かし、スタジアムやアリーナ、都市空間における新しいフィールドでのドローンショーの展開に貢献してまいります。

協会の会員皆様、そして関係各所と力を合わせ、日本のドローンショー業界が、健全かつダイナミックに発展していけるよう、寄与してまいる所存です。今後のドローンエンターテインメントの未来に、ぜひご期待ください。

■ 一般社団法人日本ドローンショー協会について

名称： 一般社団法人日本ドローンショー協会

代表理事：佐々木 孔明（株式会社レッドクリフ 代表取締役）

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB

設立： 2024年7月30日

主な活動内容：ドローンショー運営ガイドラインの策定・普及、ドローンショー活用セミナー等の企画・運営、会員による企画・開催の支援、関連法規の整備に向けた情報発信・提言など

URL： https://droneshow.jp/

■ IMAGICA EEX（イマジカ イークス）会社概要

会社名：株式会社IMAGICA EEX

設立日：2020年7月3日

所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之

公式サイトURL：https://eex.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d166641-11-5a91bfd868861996cdc8e3f0792a172b.pdf株式会社IMAGICA EEX

設立日：2020年7月3日

所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之

公式サイトURL：https://eex.co.jp

お問い合わせメールアドレス：press@eex.co.jp