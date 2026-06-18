子ども向け無料社会体験アプリ『ごっこランド』に東北電力の新コンテンツ「でんきのヒミツをのぞいてみよう！」が登場！

東北電力株式会社

東北電力は、本日より、株式会社キッズスター（以下「キッズスター」）が提供する 無料の子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』（https://www.kidsstar.co.jp/gokkoland）にて、新コンテンツ「でんきのヒミツをのぞいてみよう！」を配信いたします。

子どもが大好きなゲームでの体験を通じて、電気がさまざまなエネルギーを使って生み出され、私たちの暮らしを支えていることを身近に感じていただき、電気の使い方や地球環境について親子で話し合うきっかけとしてほしいという思いから『ごっこランド』にて配信することとしたもので、同アプリでの配信は電力会社で初となります。

本コンテンツでは、「でんきをつくろう」と「そろえてはつでんパズル」の２つのゲームを提供しております。どちらのゲームもナビゲーター役の当社社員が登場し、安心して電気を使ってもらえるよう昼夜問わず発電が行われていることや、多様な 発電方法の特徴などを解説しており、安定供給や「エネルギーミックス」の重要性などが分かりやすく学べる構成となっています。

当社といたしましては、引き続き、地域の未来を担う子どもたちに対して、エネルギー出前講座や施設見学会など、エネルギーに関する学びの機会の提供を継続してまいります。

■「でんきのヒミツをのぞいてみよう！」ダウンロードページ

https://kidsstar.link/jp/ggO9qB

※アプリ未インストールの方はダウンロードページへ、インストール済みの方は直接アプリ内の当社コンテンツへ遷移します。

■「でんきのヒミツをのぞいてみよう！」プレイ動画

（YouTube『ごっこランド』チャンネル）

https://youtu.be/yQBbWKyRLZ4

■子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』について

キッズスター独自開発・提供の『ごっこランド』は、実在する企業のお仕事の“ごっこ遊び”をしながら、社会のしくみを学べる無料の社会体験アプリです。親しみやすい２００種類以上のお仕事コンテンツを、子ども目線で自社開発、配信しています。いつでも、どこにいても、無料で楽しめる“ごっこ遊び”は年間で2億回以上プレイされ、アプリの累計ダウンロード数は、８５０万を突破しています。

アプリダウンロードページ：https://kidsstar.link/jp/gokkoland

■キッズスターについて

社名：株式会社キッズスター

本社：〒150-0045東京都渋谷区神泉町9-5 フジタ・インゼックスビル5階

設立：2014年10月

代表者：代表取締役 平田 全広

事業内容：ファミリー向けデジタルコンテンツ事業

電話番号：03-6805-5625（代表）

以 上

プレスリリース本文(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2026/06/18/1248804.pdf)