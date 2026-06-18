MODE COMMUTER × HIDETAKA FUKUZONO COLLABORATION

株式会社キューブ

『MODE COMMUTER（モードコミューター）』を展開する株式会社キューブ（本社：東京都港区）は、国内外で活躍するファッションデザイナー・福薗英貴(ふくぞの ひでたか)氏とコラボレーションし、初となるカプセルコレクションを2026年6月19日(金)より発売いたします。



本コレクションは、「モダン・スポーティー・無機質」というクリーンな空気感の中にメンズウェアの正統派な仕立てを落とし込みました。裏返してもロックミシンの跡が一切見えない美しい一枚仕立ての端処理や、肩・サイドの縫い目を無くしてストレスを削ぎ落とした独自のシームレスパターン、脇下や背中に隠されたベンチレーション機能など、一見シンプルに見えるデザインの裏に緻密な職人技と現代的な快適性を潜ませています。



展開するのは、珍しい半袖仕様のスイングトップ(ドリズラージャケット)や、ドライな肌触りのヘンプ混デニムワークジャケット、ゆったりとしたリラックス開襟シャツ、レイヤードに最適なラウンドカットのタンクトップ。そして、ベルトレス仕様の正統派ワイドスラックスから、腰穿きもできるイージースラックス、上品なシルエットのデニムスラックスに至るまでの全8型。

「カジュアル」と「きれいめ」を自由に行き来する、洗練された現代的なミクスチャースタイルを提案します。

ELASTIC WAIST TUCK PANTSHOLLY WOOD TOP PANTSDENIM RELAX PANTSTENCEL OPEN COLLAR SHIRTSDENIM OVER SHIRTSSHORT SLEEVE DRIZZLER JACKETTANK TOPFOOT BALL TEE



都市を軽快に駆け抜けるスポーティーな軽さと、メンズの正統派な美学──その双方が奇跡的なバランスで調和した、モードコミューターと福薗英貴氏による特別なラインナップをぜひご体感ください。

＜福薗 英貴氏 (HIDETAKA FUKUZONO)＞

アントワープ王立芸術学院を日本人として初卒業した福薗英貴。そのクリエイションは、グローバルな構築力と日本独自の美意識の融合にある。

トレンドに左右されない精緻なパターンと素材への洞察により、“長く価値を持ち続ける服”を追求。国内ブランドで豊富な実績を積んだ後、2016年に自身のブランド「WEWILL」を始動した。

テーラリングを軸に現代の空気を内包したコレクションは、“静かな強さ”を持つブランドとして確固たる地位を確立。派手さではなく本質で語る、日本発メンズウェアの新たなスタンダードを提示している。

＜商品詳細＞

商品名：ELASTIC WAIST TUCK PANTS

品番：COM-6A-AT37

カラー： BEIGE, BLACK

価格：\28,600

商品名：HOLLY WOOD TOP PANTS

品番：COM-6A-AT36

カラー： BEIGE, BLACK

価格：\28,600



商品名：DENIM RELAX PANTS

品番：COM-6A-AT35

カラー： NAVY

価格：\31,900



商品名：TENCEL OPEN COLLAR SHIRTS

品番：COM-6A-AP06

カラー： BEIGE, BLACK

価格：\23,100



商品名：DENIM OVER SHIRTS

品番：COM-6A-AD21

カラー： NAVY

価格：\36,300



商品名：SHORT SLEEVE DRIZZLER JACKET

品番：COM-6A-AD20

カラー： BEIGE, BLACK, NAVY

価格：\30,800



商品名：TANK TOP

品番：COM-6A-AA19

カラー： SAX, GREY, BEIGE

価格：\8,800



商品名：FOOT BALL TEE

品番：COM-6A-AA18

カラー： SAX, GREY, BEIGE

価格：\14,300



＜ご購入は公式オンラインストアから＞

https://mode-commuter.com/collections/mc_fukuzono-design



＜ MODE COMMUTER（モードコミューター）について ＞

ラグジュアリー分野において世界的に注目を集めるLVMHグループ関連プログラムにも選出された新鋭ブランド。

アーバンアスレチックをテーマに、ミニマルで都会的なシルエットに、スポーツウェア由来の防水・撥水加工、ストレッチ性、軽量性などの機能性を加えたコレクションを展開。また、リサイクル素材やエコフレンドリーな製造方法を採用し、環境負荷の低減にも注力。オートメーション化された工場背景から繰り出される最新技術を駆使することで、高品質を維持しながら優れたコストパフォーマンスを実現し、タウンからスポーツ、アウトドアに活用できる多様なライフスタイルを提案します。

公式サイトは、こちら(https://mode-commuter.com/)

公式Instagramは、こちら(https://www.instagram.com/modecommuter_official)