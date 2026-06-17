株式会社CREAVEがクリエイティブプラットフォーム「Snapmart」の10周年を記念し、企業向け特別キャンペーンを開催！

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創により企業のマーケティング課題を解決する株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）が、スマホで気軽に写真が販売できるクリエイティブプラットフォーム「Snapmart（スナップマート）」の10周年を記念し、企業向けに60万円相当分を無料で提供する特別キャンペーンを開催いたします！

Snapmartでは写真の販売以外に、企業様の商品を「実際のユーザー目線」で撮影しSNSで発信するアンバサダープランも提供しており、これまで220社の企業にご利用いただきました。

2016年のサービス開始から10周年を迎えることができたのは、ひとえに日頃からSnapmartを支えてくださる企業様と、熱量の高いクリエイターの皆様のおかげです。

そこで、10年間の感謝の気持ちを込め、企業のマーケティング・プロモーションを応援する「10周年記念特別キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、企業様のニーズに合わせた3つのアップグレードプランを展開します。

総額60万円相当のサービスを無料で拡充し、企業のマーケティング・プロモーション活動における素材不足の解消や、生活者目線での認知拡大を支援いたします。SNS運用や広告の素材不足や、認知拡大にお悩みの企業様は、ぜひこの機会にご活用ください。

＜選べる3つの写真・動画アンバサダー割引キャンペーン＞

本キャンペーンは、企業様の課題・用途に合わせて最適な施策をお選びいただけるよう、3つの特別なプランをご用意しました。通常よりも60万円分お得に、より多くのUGC（ユーザー生成コンテンツ）や高品質な写真・動画素材の収集が可能です。

※キャンペーン対象：10/31までにお申し込みの企業様

プラン１.量重視の企業様向け：UGC+写真素材ボリューム最大構成

人数をかけて実施し、大量のUGC＋写真素材収集が可能です！

広告のABテストや長期的なSNS運用を支える「量」重視の企業様におすすめです。

写真アンバサダー30名 ⇒ 50名へアップグレード

プラン２.動画素材・発信も補完したい企業様向け：写真＋動画のバランス構成

最もスタンダードなプランの写真アンバサダー30名で、ブランドイメージに合う写真素材・SNS発信を維持しつつ、動画素材・発信も補完したい企業様におすすめです。

写真アンバサダー30名 ＋ 動画アンバサダー10名追加





プラン３.動画コンテンツメインで、素材・発信を収集したい企業様：動画リッチ構成

動画コンテンツでの発信・収集をメインで、最低限必要な写真素材も確保したい企業様におすすめです。

動画アンバサダー15名 + 写真アンバサダー20名追加

※詳細・資料ダウンロードは以下よりご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/news/news260617/(https://creave.co.jp/news/news260617/)

※キャンペーンのお申し込み・お問い合わせは以下フォームよりお寄せください。

URL：https://creave.co.jp/contact/(https://creave.co.jp/contact/)

CREAVEが運営する「Snapmart」とは

■Snapmart（スナップマート）とは

CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションのもと、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

■「Snapmart」でクリエイターができること

商品を無料で提供してもらい、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー』

お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト』

スマホで気軽に売れる 『写真販売』

クリエイティブの学び場 『オンラインイベント』

アンバサダープランとは

■ CREAVE アンバサダーとは？

CREAVE アンバサダーとは、SNSライクな写真・動画撮影と、消費者目線でのリアルな投稿が得意なSNSクリエイターです。SNSで友人や知人など距離感の近い繋がりを持ち、普段からコミュニケーションをとっているため、共感を呼びやすく、エンゲージメント率が高いのが特徴です。また、興味のある案件に自ら応募すること、コンテスト形式を採用していることにより、商品やサービスへの興味関心が高く、受賞を目指して取り組む熱量の高いクリエイターが集まる仕組みとなっています。

■ アンバサダープランとは？

アンバサダープランとは、商品やサービスの撮影・発信を行うアンバサダーを募集し、企業独自の口コミ（SNS投稿）と撮影素材の大量収集を同時に実現するプランです。熱量が高く、リアルな視点での口コミは、SNS上でユーザーの共感を呼ぶことに繋がりファン層の拡大と育成に貢献します。納品した写真や動画、口コミ（SNS投稿）は、媒体不問で無期限に二次利用可能。SNS投稿や広告、Webサイトにご利用いただけます。

※アンバサダープラン詳細につきましては、以下弊社サイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/ambassador/

▼ アンバサダープランご利用の流れ

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/283_1_f55962266c710fa7961cf8808dce5871.jpg?v=202606180151 ]