10年前と比べ、夏の冷房使用は長時間化傾向に

株式会社オークローンマーケティング

省エネ小型クーラー「ここひえ」を販売する株式会社オークローンマーケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ）は、10年前と比較した夏の冷房（エアコン）の使い方の変化について、全国の男女を対象に調査を実施しました。

その結果、全体の40％が「昔は扇風機で済んだが、今はエアコンがないと暑さを凌げない」と回答。さらに、34％が「エアコンの使用時間が長くなった」と回答し、近年の猛暑を背景に、夏場の冷房使用が変化している実態が明らかになりました。

また、当社が昨年実施した「ここひえR7」購入者アンケートでは、「エアコンの効きが悪い場所で涼しく過ごすため」（66％）、「扇風機じゃ物足りないから」（34％）といった理由が上位となり、エアコンを使用しながらも、“暑さを感じる場所を補助的に冷やしたい”というニーズがうかがえる結果となりました。

■ 約4割が「エアコンがないと暑さを凌げない」と回答

年代別で見ると、60代・70代では44％が「エアコンがないと厳しい」と回答。30代～50代の36％を上回り、高齢層ほど冷房の必要性を感じている傾向がみられました。

また、60代・70代女性では、45％が「エアコンがないと厳しい」、44％が「使用時間が長くなった」と回答しており、冷房使用時間の長時間化がうかがえる結果となりました。

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年4月

調査対象：全国の男女

有効回答数：952名

対象条件：30代～70代、エアコン保有者

■ 「寝室」「リビング」での使用が中心

“冷房＋パーソナル冷却”という使い方も

「ここひえR7」購入者アンケートでは、使用場所として「寝室」（60％）、「リビング」（33％）、「キッチン」（26％）が上位となりました。

エアコンを使用していても、人によって暑さの感じ方に差があることや、寝苦しさを感じやすい就寝時や、熱がこもりやすいキッチンなど、必要な場所を補助的に冷やしたいというニーズがあることがうかがえます。

当社が展開する省エネ小型クーラー「COCOHIE R8」は、デスク周りやキッチン、ベッドサイドなど、暑さが気になる場所に風を届けるパーソナル冷却アイテムとして活用されています。

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年7月

調査対象：全国の男女

有効回答数：2357名

対象条件：COCOHIE R7購入者

▼省エネ小型クーラー「COCOHIE R8」商品ページ▼

https://www.shopjapan.co.jp/products/CCH0-00000/(https://www.shopjapan.co.jp/products/CCH0-00000/)

「COCOHIE R8」は、どこへでも持ち運びが可能な冷風扇です。

気化熱現象を利用した冷却技術により、吹出口最大-10℃（室温比）※1の冷たい風を送り出し、ご自身の周りだけをピンポイントで冷やします。

気になる電気代は、一か月つけっぱなしにしても約208円※2と家計にも優しく、日常使いしやすい設計です。

2026年最新モデルでは高性能モーターを採用し、従来機種比で風速が約30％向上※3。よりパワフルな涼しさを実現しました。また、新色「ブルーグレー」が登場し、ホワイト・ブラック・グレージュとあわせた4色展開となりました。

「COCOHIE R8」で涼しさを持ち運び、快適な夏をお過ごしください。

※1風量(強)設定時室温35.2℃（吸気口付近）、湿度30％、吹出口0cmで測定 -10.0℃(室温比)

風量(強)設定時 室温30.5℃（吸気口付近）、湿度60％、吹出口0cmで測定 -4.5℃（室温比）/ 50cmで測定 -2.1℃（室温比）

※2 風量(ターボ)、首振り機能なしの消費電力9Wで１ヵ月間(31日)つけっ放しの場合1kWhを31円で計算 使用条件によって異なります

※3 従来機種ここひえR7との吹出口の風速の比較