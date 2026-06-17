マシンピラティス専門スタジオ「pilates K」の人気プログラムがリニューアル ！7月1日（水）より『Beauty Conditioning』を順次導入

株式会社LOIVE2026年7月から順次導入

全国に220店舗以上の女性専用フィットネススタジオを展開する株式会社LOIVE(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香 ）のマシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）(https://pilates-k.jp/)」は、 2026年7月1日（水）より、ボディメイクの土台づくりをサポートするリニューアルプログラム 『Beauty Conditioning（ビューティーコンディショニング）』を全国の店舗へ順次導入いたします。

詳細URL：https://pilates-k.jp/ (https://pilates-k.jp/)

■ 開発の背景：「美しさ」と「しなやかさ」を目指す新プログラム

「pilates K」では、「30歳からの本気ボディメイク」をコンセプトに、日々変化する女性のライフスタイルや美容ニーズに寄り添ったプログラム開発を行っております。

近年、フィットネスやピラティスにおいて、単に筋肉を鍛えるだけでなく、日々のコンディションを見直し、本来の魅力を引き出すアプローチへの関心が一層高まっています。そこでこの度、「美しさ」と「コンディショニング」を軸に、シンプルで取り組みやすい動きの中に充実感を追求した新プログラム『Beauty Conditioning』を開発いたしました。

ピラティス初心者の方にとっては安心して心地よく始められる入り口として、また日頃からスタジオに通われている会員様にとっては、身体のバランスを見直し本来の機能性を引き出すきっかけとして、繰り返し受けたくなるレッスンを目指しており、幅広い方々におすすめできる内容となっています。

■ レッスンキャッチコピー

整えることで、美しさを引き出す

■ プログラム概要

日常生活での無意識な力みや緊張をやさしくほどき、内側から整ったしなやかな身体づくりをサポートするコンディショニングレッスンです。 呼吸とリリースを通して全身のバランスを整え、本来の動きやすい状態へと導くことで、力みのない軽やかな身体と自然な美しさを目指します。

■ レッスン詳細

- レッスン名：Beauty Conditioning（ビューティーコンディショニング）- 提供開始日：2026年7月1日（水）より順次導入- レッスン時間：60min

初回様受講可能

■ピラティスK について

pilates k (ピラティス ケー）



ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国145店舗展開（2026年5月時点）

■ 株式会社LOIVE について

・会社名：株式会社LOIVE

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・企業スローガン：人生を愛そう。

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガスタジオ「loIve(https://www.hotyoga-loive.com/)（ロイブ）」やマシンピラティス専門スタジオ「pilates K(https://pilates-k.jp/)」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年5月時点）

・運営店舗数：全国222店舗（2026年5月時点）

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/