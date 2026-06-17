【夏島町への新たな工場立地】住友建機株式会社～千葉市から夏島町へ拡張移転～

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）夏島町19にある住友重機械工業株式会社横須賀製造所内に、グループ会社である住友建機株式会社（本社：東京都品川区大崎2-1-1代表取締役：三觜 勇）が進出し、建設機械の製造工場を立地します。

【住友建機株式会社HP】：https://www.sumitomokenki.co.jp/

住友建機株式会社について

同社は、昭和43年に設立し、建設機械の開発、製造、販売を行っており、特に金属リサイクル仕様機は、業界トップクラスのシェアを誇り、長年の実績より「金属リサイクル現場で信頼されるメーカー」として支持されています。

油圧ショベルの受注好調が続いていることから、このたび、千葉工場に加えて、国内第二工場として横須賀工場を稼働します。

新工場での実施事業について

新工場では、千葉工場にて製造を行ってきました油圧ショベルのうち、生産工数のかかる35ｔ以上の大型ショベルと特別な機能を持ち運転席が上がるタイプの応用機ショベルの生産を横須賀工場へ拡張移転することで、生産効率をさらに高め、生産台数の最大化を図る計画です。

本計画は、住友重機械工業株式会社横須賀製造所内に新規の工場を建設するほか、既存の建屋等を利用し、令和8年6月から段階的に操業を進める予定です。横須賀市は企業立地等促進制度の適用に向け、手続きを進めていきます。

工場概要

・所在地 ：横須賀市夏島町19

・敷地面積 ：22,406.12平方メートル

・延床面積 ：19,467.40平方メートル

会社概要

・所在地 ：東京都品川区大崎2-1-1（本社）

・設立 ：昭和43年（1968年）７月

・資本金 ：160億円

・従業員数：3,000人（国内1,820人、海外1,180人）（グループ会社含む）

位置図