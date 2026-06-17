LexxPluss CEO 阿蘓将也、フィジカル AI をテーマとする経済同友会・韓国貿易協会 共同開催「第5回 日韓経済ラウンドテーブル」に日本側スタートアップ代表として参加

株式会社LexxPluss

株式会社LexxPluss (レックスプラス、本社:東京都大田区、代表取締役CEO:阿蘓将也、以下、LexxPluss) は、2026年6月15日(月)に東京・国際文化会館にて開催された、公益社団法人経済同友会・韓国貿易協会(KITA)共同開催「第5回 日韓経済ラウンドテーブル」に参加しました。

本ラウンドテーブルは、両国経済界における協力とネットワーク強化を目的に運営している公式協議体です。

今回の会議は「AI(人工知能)時代の日韓産業協力の強化」をテーマに開催され、日韓両国から第一線で活躍する経営者・経済人が一堂に会しました。日本側からは金融・製造・通信・医療・IT などを代表する企業・団体関係者が参加。LexxPluss CEOの阿蘓将也は、日本側スタートアップ企業の一社として招聘を受け参加しました。韓国側からは AI・ロボティクス・貿易振興など各分野の第一線で活躍する経営者・経済人が参加しました。

当社は、日本を代表する フィジカルAI カンパニーを目指し、製造・物流現場における自律化インフラの構築を推進しています。引き続き、国内外の産業・政策の最前線に関わりながら、フィジカルAI の社会実装をリードしてまいります。

株式会社LexxPlussについて

LexxPlussは、「自律的産業インフラを構築する」をミッションに、日本のインフラを支える物流業・製造業の課題解決を目指すスタートアップです。AIとロボティクス技術を組み合わせ、「持つ・運ぶ・作業する」を1台で自動化する「LexxMoMa」や自動搬送ロボット「Lexx500」、牽引アタッチメント「LexxTug」、ロボット統合制御システム「LexxFleet」など、次世代の産業インフラ構築を支えるロボティクス製品を開発・製造・販売しています。

企業サイト： https://www.lexxpluss.com/jp/

X： https://x.com/LexxPluss

LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/lexxpluss/

Facebook： https://www.facebook.com/profile.php?id=61577495098051